 

Украина готовит соглашения о зоне свободной торговли с пятью странами – Петрашко

29.12.2020, 19:12, Новости дня
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Правительство Украины готовит соглашения о зоне свободной торговли еще с пятью странами – Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Об этом 29 декабря сообщил министр экономического развития Игорь Петрашко во время пресс-конференции.

По его словам, заключение соглашений о зоне свободной торговли с указанными странами позволит расширить экспортные возможности Украины.

Петрашко также сообщил, что в 2021 году Украина планирует начать переговоры об обновлении торговых соглашений с Евросоюзом. Он отметил, что нынешние соглашения действую уже около пяти лет.

16 сентября 2014 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС синхронно утвердили Верховная Рада и Европарламент. 11 июля 2017 года была завершена процедура ратификации документа1 сентября 2017 года он вступил в силу в полном объеме.

Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС вступило в силу с 1 января 2016 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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