Гибель отца, Ахметов, Кобзон, Тимошенко, Лазаренко, встреча с киллером. Интервью Гордона с Русланом Щербанем. Трансляция

29.12.2020, 19:12, Новости дня

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Щербань родился в 1977 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет (специальность – политология) и Донецкий университет экономики и права (специальность – финансы). Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина.

Щербань несколько раз избирался депутатом Донецкого областного совета, последний раз – в 2010 году. В 2019 году баллотировался в народные депутаты по одномандатному округу №60 в Донецкой области, но проиграл выборы.

Сейчас занимается бизнесом, является главой наблюдательного совета банка “Капитал” (в 2015 году Национальный банк признал его неплатежеспособным и принял решение о ликвидации, собственники пытаются оспорить это в судах).

Щербань женат, у него есть две дочери.