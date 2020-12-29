 

Гибель отца, Ахметов, Кобзон, Тимошенко, Лазаренко, встреча с киллером. Интервью Гордона с Русланом Щербанем. Трансляция

29.12.2020, 19:12, Новости дня
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Щербань родился в 1977 году в Донецке. Окончил Донецкий национальный университет (специальность – политология) и Донецкий университет экономики и права (специальность – финансы). Он был свидетелем убийства отца 3 ноября 1996 года в донецком аэропорту. Тогда погибли Евгений Щербань и его супруга Надежда Никитина. 

Щербань несколько раз избирался депутатом Донецкого областного совета, последний раз – в 2010 году. В 2019 году баллотировался в народные депутаты по одномандатному округу №60 в Донецкой области, но проиграл выборы.

Сейчас занимается бизнесом, является главой наблюдательного совета банка “Капитал” (в 2015 году Национальный банк признал его неплатежеспособным и принял решение о ликвидации, собственники пытаются оспорить это в судах). 

Щербань женат, у него есть две дочери. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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