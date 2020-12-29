 

Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью

29.12.2020, 19:12, Новости дня
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Украинская певица Alyosha 28 декабря в Instagram разместила фото, на котором запечатлена во время прогулки с коляской, в которой находилась четырехмесячная дочь Мария.

Певица позирует на заснеженной площадке, одетая в розовые ботинки, серые утепленные штаны спортивного кроя и фиолетовую укороченную куртку.

“Иногда девочки выходят на прогулку только вдвоем, чтобы отдохнуть от наших энергичных мальчиков”, – написала певица.

В 2013 году Alyosha вышла замуж за фронтмена группы “Антитіла” Тараса Тополю. Пара воспитывает двоих сыновей – Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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