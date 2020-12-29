Песков ответил на слухи про «бункер» Путина

29.12.2020, 19:04, Новости дня

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Предположения о том, что у президента РФ Владимира Путина якобы есть специальный бункер с дубликатом его кабинета, не соответствуют реальности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это ерунда. Все вот это ерунда абсолютная. Это такие, знаете, литературные экзерсисы. Понимаете, у президента построено очень много кабинетов. Они есть везде, и в разных городах мира. Он работает при необходимости в любом из этих кабинетов. А все эти умозаключения о какой-то конспирации – ерунда», – рассказал Песков телеканалу RTVI.

Ранее пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о «бункере» Путина сказал, что «ни один глава государства, тем более такой активный, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере».