 

“Для меня главное – здоровье малышки, которое он вчера подубил. Про себя молчу!” Беременная супруга Джеджулы сделала шокирующее заявление из больницы

29.12.2020, 18:20, Новости дня
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Беременная жена украинского ведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус 29 декабря в Instagram сообщила, что находится в клинике под капельницами.

По словам Леус, она была госпитализирована после того, как ее беременность оказалась под угрозой прерывания. 28 декабря в Instagram Stories она сообщила, что пережила сильнейший стресс по вине супруга, однако в публикации не стала упоминать имя мужа, используя местоимения. При этом, отвечая на вопросы фолловеров, Леус подтвердила, что речь в публикации идет именно о нем.

Спасибо огромное за вашу поддержку, мне ее не хватало последних семь месяцев, и я рада, что смогла поделиться и не держать в себе эту обиду. Спрашивали меня: “Он [по гороскопу] Дева, мстить будет?” Конечно, будет, как и всем остальным всегда мстил, обливал грязью, а я, дурочка, тоже сначала верила. Пусть поливает и утонет в своей лжи! Для меня сейчас самое главное – здоровье малышки, которое он вчера подубил, про себя молчу!” – сообщила она.

“Никогда не могла подумать, что Андрей может такое чудить. Наоборот, должен сейчас заботиться о вас!” – отреагировали на публикацию фолловеры.

Леус в ответ пообещала выйти вечером 29 декабря в эфир, чтобы рассказать подробности семейной драмы.

“Юля, берегите себя и малышку. Давайте этому огласку, не закрывайтесь в себе! Домашнее насилие – это ужасно”, – прокомментировали публикацию подписчики.

Джеджула также разместил в Instagram Stories сообщение для подписчиков, заявив, что расскажет в 20.00 29 декабря свою версию событий. Комментируя на своей странице его инициативу, супруга назвала ведущего “посмешищем”.

“Лучше бы лекарства ребенку передал. Посмешище”, – написала она.

27 декабря Леус обнародовала в сети пост о домашнем насилии, рассказав, как нужно действовать жертве домашнего насилия.

Джеджула и Юлия Леус зарегистрировали брак в октябре 2017 года. В январе 2018 года пара отправилась в медовый месяц

30 августа 2020 года супруга шоумена сообщила о беременности. В октябре пара сообщила, что у них родится дочь.

Ранее ведущий был женат на певице Санте Димопулос, которая родила ему сына Даниэля (2008).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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