В полиции рассказали детали дела о похищении юриста, по которому Микитасю сообщили о подозрении. Видео

29.12.2020, 18:20, Новости дня

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По данным правоохранителей, инцидент произошел 8 декабря, вскоре после того, как стало известно, что Микитась пошел на сделку со следствием по делу о махинациях во время закупки квартир для Нацгвардии. Четыре человека похитили юриста компании, которая предоставляла юридические услуги главе строительной фирмы. Они обманом выманили потерпевшего на встречу, где в дальнейшем силой завладели его автомобилем и по указанию заказчика заставили потерпевшего написать долговую расписку на $800 тыс., сообщали в полиции.

Журналист, главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов писал, что Микитась тогда согласился “сдать всех фигурантов” и дал показания против замглавы Офиса президента Олега Татарова, которому в итоге сообщили подозрение во взяточничестве.

9 декабря Микитась говорил, что против него готовится спецоперация – якобы экс-нардепа хотят обвинить в заказе похищения юриста по фамилии Мирошниченко. По словам Микитася, в подготовке этой “спецоперации чувствуется почерк Татарова”.



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Видео: Національна поліція України / YouTube

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка