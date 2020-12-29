Кухта: Если не уменьшить влияние олигархов на правительство Украины – 2021-й станет очередным годом борьбы за финансовое выживание

29.12.2020, 18:20, Новости дня

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Подведем итоги бюджетного кризиса 2020-го и посмотрим, что ждать в 2021-м.

1. Даже после того, как международные партнеры спасли правительство от кризиса неплатежей в конце декабря, бюджет сильно недовыполняется. По состоянию на 28 декабря, неоплаченные финансовые обязательства Казначейства составляют 17 млрд: сравните это с 3,7 млрд на конец 2019 года, когда бюджет тоже трудно выполнялся. Более 7 млрд неоплаченных обязательств – защищенные расходы.

2. Недовыполнение плана по расходам составляет почти 90 млрд, из которых на 10 млрд – не открыл ассигнований Минфин, и 61 млрд – не использовали распорядители средств или им не дало использовать Казначейство из-за отсутствия денег (еще 18 млрд составляет экономия на обслуживании государственного долга и гарантийных обязательств). От обещания министра финансов полностью профинансировать дефицит бюджета в этом году ситуация явно очень далеко. Посмотрим, сколько успеют потратить средств за следующие дни, которые остались до Нового года. Если будут прямо сейчас “вываливать” большую сумму – Нацбанку не позавидуешь, удар будет и по курсу гривны, и по ценам.

3. Бюджетом на следующий год запрограммировано повторение бюджетного кризиса. Привлечь ресурсы, необходимые для выполнения этого бюджета, без очень четкого сотрудничества с МВФ невозможно. Точки напряжения в этом сотрудничестве уже видны – это и восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, и сам по себе некачественный бюджет 2021 года, который надо пересматривать, и опасения за независимость НБУ, которые еще долго никуда не денутся. Нет сомнений, что олигархи и пророссийские силы внутри Украины попытаются создать новые поводы для срыва сотрудничества – к сожалению, они значительно усилились в этом году и имеют все возможности создавать проблемы для страны. Если влияние олигархов на правительство и политическую систему не будет уменьшено – 2021-й вместо года восстановление после кризиса станет очередным годом борьбы за финансовое выживание.

Лучше всего было бы прямо в январе пересмотреть бюджет 2021 года – снизить дефицит и привести к реальности прогноз доходов. Не верю, что на это пойдет правительство, которое само и создало бюджетный кризис, но депутаты могут, по крайней мере, поставить в Раде вопрос о пересмотре. Это был бы правильный и ответственный шаг в нынешней ситуации.

Источник: Павел Кухта / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора