Шувалов возглавил фонд «Сколково»

29.12.2020, 18:12, Новости дня

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Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров фонда «Сколково» вместо бизнесмена Виктора Вексельберга, сообщила пресс-служба фонда.

«Председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов включен в состав совета директоров Фонда «Сколково» и избран его председателем. Изменения в руководстве фонда «Сколково» произошли в связи в переходом фонда под управление ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития», – сказано на сайте «Сколково».

Как отметил Шувалов, приоритетом работы фонда станет консолидация инвестиционных возможностей для достижения национальных целей развития. По его словам, в «Сколково» «аккумулированы опыт и компетенции по реализации инновационных проектов», а результаты его деятельности будут «транслироваться в новое качество жизни людей в городах». Вексельберг в свою очередь назвал назначение Шувалова «новым этапом в развитии проекта, который призван обеспечивать формирование инновационной повестки в стране».

Напомним, в ноябре правительство РФ анонсировало оптимизацию институтов развития и формирование крупного инвестиционного блока на базе госкорпорации ВЭБ.РФ.