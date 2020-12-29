В этом году новогодняя акция “Ринат Ахметов – детям” пройдет в Украине в 20-й раз

29.12.2020, 17:28, Новости дня

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В 2020 году в Украине уже в 20-й раз пройдет новогодняя акция “Ринат Ахметов – детям”. По информации Фонда, поздравления от мецената получат около 100 тысяч детей, среди них – воспитанники 29 интернатов и 100 детских домов семейного типа.

Эта традиция началась в 2001 году, когда Ринат Ахметов и его друг, известный композитор Игорь Крутой, впервые встретились с детьми из интернатов и детских домов.

“Все мы родом из детства. У Рината всегда было желание помогать людям, помогать в борьбе с болезнями, помогать в бытовом плане. И в данном случае ребята, к которым мы ездили, получали очень много хорошего”, – отметил композитор.

Фото: akhmetovfoundation.org

С тех пор каждый год сотрудники и амбассадоры Фонда Рината Ахметова приезжают к детям в новогодние праздники. Фонд помог более чем 50 детским домам семейного типа, их воспитанники получили новые игрушки, одежду, медикаменты, а также психологическую поддержку и необходимое лечение. Также Ринат Ахметов помог с приобретением домов, улучшением жилищных условий, ремонтом жилья и решением бытовых проблем таких детских домов. За 20 лет помощь получили 500 семей.

“Когда я в первый раз посетил детдом, встреча с детьми произвела на меня неизгладимое впечатление. И я дал себе слово, что, сколько живу, буду помогать детям, которым в этой такой нелегкой жизни самим не справиться… Мы все ненавидим бедность, страдания, несчастье, но не у всех существуют возможность с ними бороться – я такую возможность имею! Вместе мы, взрослые люди, должны выстроить такую систему, которая бы исключала детские страдания”, – говорит Ахметов.

Фото: akhmetovfoundation.org

Таиру Носуленко нет и пяти лет, но его маленькая жизнь уже дважды круто менялась. Сначала мальчику пришлось вместе с родителями переехать из родного Донецка в Мариуполь, а потом он узнал, что окружающий мир можно не только видеть, но и слышать. В этом ребенку с проблемами слуха помог проект “Ринат Ахметов – детям. Теперь я слышу!”. Современные слуховые аппараты малышу установили в канун 2019 года. Мама ребенка говорит, что это стало настоящим чудом. Таир ежегодно становится участником новогодней акции и получает подарки и поздравления от самого известного благотворителя страны.

Фото: akhmetovfoundation.org

Из акции родился проект “Ринат Ахметов – детям. Твоя суперсила”. Это серия мотивационных встреч известных и успешных людей с воспитанниками интернатов. Цель проекта – помочь детям, оказавшимся без родительской опеки, раскрыть в себе таланты, которые позволят им быть успешными и счастливыми. Амбассадоры Фонда – звезды телеканала “Украина”, а также известные писатели и артисты – своим примером показывают детям, лишенным родительского тепла, и детям с особенными потребностями, что достичь поставленной цели – реально.

“Президент очень чувствительный человек, добрый и знает, сколько радости и веселья он может принести с одним подарком одному ребенку. Я хочу, чтобы Фонд Рината Ахметова дальше продолжал помогать людям. Не хочу, чтобы это было во время войны, а хочу, чтобы это было в хороших условиях”, – сказал директор по футболу ФК “Шахтер” Дарио Срна.

Фото: akhmetovfoundation.org

С декабря 2018 года 10 амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 41 мотивационную встречу в девяти интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более тысячи детей.

“Только за последние шесть лет участниками акции стали порядка 700 тысяч детей. Это дети, получавшие помощь по проектам и программам Фонда Рината Ахметова и воспитанники детских домов, интернатов, детских домов семейного типа и приемных семей. Кроме того, все эти годы в рамках акции масштабная и системная помощь в разных формах оказывается самим интернатным учреждениям: Фонд приобрел жилье для нескольких детских домов семейного типа, закупил мебель, решил коммунальные проблемы, а также систематически оказывает поддержку в разрешении медицинских вопросов”, – рассказала член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко.

Фото: akhmetovfoundation.org