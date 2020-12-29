 

Трамп возглавил «рейтинг восхищения» в США, обогнав Обаму

29.12.2020, 17:20, Новости дня
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Глава американского государства Дональд Трамп обогнал экс-президента США Барака Обаму и стал лидером-мужчиной «рейтинга восхищения», Мишель Обама вновь стала «самой восхитительной» женщиной, свидетельствуют данные исследования компании Gallup по итогам 2020 года.

По данным исследования, 18% американцев сказали, что среди мужчин больше всего восхищаются Трампом, 15% респондентов заявили, что восхищаются Обамой, 6% – избранным президентом США Джо Байденом и 3% – главным инфекционистом страны Энтони Фаучи. Также в «десятку» входят с меньшим рейтингом папа Римский Франциск, основатель компании Tesla Илон Маск, американский сенатор Берни Сандерс, основатель Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс и Далай-лама, передает РИА «Новости».

За Трампа проголосовали 48% республиканцев, тогда как за Обаму – 32% демократов, что на 9% меньше, чем в прошлом году.

В рейтинге «самых восхитительных женщин» первую строчку с 10% заняла Мишель Обама, второе место досталось избранному вице-президенту США Камале Харрис, третье – первой леди Меланье Трамп. В топ-10 также попали американская телеведущая Опра Уинфри, канцлер ФРГ Ангела Меркель, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, американский политик Александрия Окасио-Кортес, королева Великобритании Елизавета II, член Верховного суда США Эми Кони Барретт и экоактивистка Грета Тунберг.

В исследовании также отмечается, что 11% американцев назвали «самыми восхитительными» родственников и друзей, а 21% не назвали никого.

Исследование проводилось по телефону среди жителей США старше 18 лет.

В 2019 году Трамп и Обама разделили позицию «самого восхитительного мужчины». Супруга бывшего американского президента Мишель тогда же была во второй раз признана вызывающей наибольшее восхищение женщиной.



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