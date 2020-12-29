 

Песков заявил, что в Кремле хотят нормализовать отношения с Киевом

29.12.2020, 14:52, Новости дня
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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти хотят нормализации отношений с Киевом. Об этом 29 декабря сообщает “РИА Новости”.

При этом Песков сказал, что в Москве не видят политической воли у президента Украины Владимира Зеленского для улучшения российско-украинских отношений.

Также в Кремле считают, что власти Украины не реализуют Минские договоренности.

Песков утверждает, что “для разговора на высшем уровне как минимум должны созреть предпосылки”.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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