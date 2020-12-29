Le Parisien – во Франции специалиста по работе с молодёжью задержали за подпольную вечеринку в муниципальном здании

29.12.2020, 6:02, Новости дня

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Сотрудника муниципалитета коммуны Трамбле-ан-Франс задержали за проведение запрещённой противоковидными правилами вечеринки более чем на 30 человек, пишет Le Parisien. Примечательно, что нарушитель организовал своё мероприятие в муниципальном здании и по долгу службы занимается вопросами воспитания молодёжи.



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В субботу 26 декабря муниципальный чиновник французской коммуны Трамбле-ан-Франс департамента Сен-Сен-Дени был задержан за организацию подпольной вечеринки на 35—50 человек, пишет Le Parisien. Издание напоминает, что проведение подобных массовых мероприятий более чем на шесть человек запрещено в рамках борьбы с коронавирусом. Кроме того, в регионе действует комендантский час с 8 вечера до 6 утра.

Примечательно, что вечеринку задержанный организовал в одном из домов, находящихся в муниципальной собственности, ключи от которого у нарушителя были по роду службы. Она в свою очередь касается вопросов воспитания молодого поколения.

Полиция нагрянула в начале мероприятия — сотрудников правоохранительных органов вызвал житель одного из соседних домов. Как отмечает издание, участников вечеринки попросили на выход, а организатора задержали за «создание угрозы для жизни других людей» и проведение мероприятия без разрешения.

Инцидент прокомментировал мэр Трамбле-ан-Франс Франсуа Азанси, сам переболевший коронавирусом весной: «Это просто возмутительно. В то время, когда каждый пытается внести свой вклад в сдерживание вируса — я говорю о медиках, жителях нашего города, депутатах, — какой-то тип позволяет себе устраивать здесь празднество, да ещё и в государственном здании и без разрешения», — заявил политик.

Мэр потребовал наказать нарушителя за столь «серьёзную ошибку», но признал, что пока не знает, что ждёт организатора подпольного мероприятия — увольнение или временное отстранение от должности.

Как это ни парадоксально, продолжает Le Parisien, в минувшие выходные в том же департаменте Сен-Сен-Дени состоялась первая по стране вакцинация от COVID-19 — для пожилых и медиков. «С одной стороны, есть те, кто борется с коронавирусом, а с другой — по-настоящему безответственные люди», — добавил Азанси.

По данным газеты, за прошедшие выходные в расположенном в том же регионе Франции Париже было задержано пять человек — тоже за организацию несанкционированных вечеринок.