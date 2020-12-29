 

Euronews – в Великобритании начали активно воровать собак из-за пандемии

29.12.2020, 5:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Из-за вынужденной изоляции в условиях пандемии многие британцы решили завести себе четвероногого друга, в результате спрос на популярные породы собак вырос в несколько раз. Этим поспешили воспользоваться злоумышленники, которые начали активно воровать собак с целью разведения и перепродажи. Похищение домашнего животного в Великобритании приравнивается к краже неодушевлённого предмета, хотя уже многие призывают пересмотреть законы, передаёт Euronews.

В Великобритании во время пандемии коронавируса резко участились случаи похищения собак. В этом году они выросли на 250 процентов и побили все предыдущие рекорды.

Во время карантина многие люди оказались в одиночестве. И чтобы как-то cкрасить унылые будни, решили завести себе милых четвероногих друзей. Поэтому в последние месяцы спрос на собак взлетел вместе с ценами на них: на некоторые редкие и популярные породы — в четыре раза!

Сложившейся конъюнктурой поспешили воспользоваться злоумышленники. У некоторых владельцев домашних питомцев похищали неоднократно. У Мелиссы Коул в первый раз даже потребовали выкуп за ее любимую собаку.

МЕЛИССА КОУЛ, владелица собаки: Я думаю, что мою Тиг, к сожалению, как и многих других, украли для разведения щенков. Ужасно то, что они не получают должной ветеринарной помощи, за этими собаками не ухаживают. От них пытаются получить как можно больше помётов щенков, в них видят только денежные знаки. 

Похищение домашнего животного в Великобритании приравнивается к краже неодушевлённого предмета и рассматривается как мелкое преступление. Но за последнее время около полумиллиона человек подписали петицию, в которой призывают правительство ужесточить законодательные нормы.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2020 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.10 / Никите Михалкову присвоено звание Героя труда

09.11 / В РФ создадут новую орбитальную станцию

08.09 / Samsung собирается выпускать процессоры Qualcomm для бюджетных 5G-смартфонов

22.07 / Завершилась внезапная проверка боеготовности войск

27.06 / Зеленский поручил Юзику возродить футбольный клуб “Кривбасс”

03.08 / Спецназ вошел в здание захваченного бизнес-центра в Киеве

15.09 / В тизере Volkswagen рассекретил некоторые характеристики об ID.4

14.09 / Главнокомандующий ВСУ Хомчак выздоровел от COVID-19

02.12 / Россия стала единственной предложившей сотрудникам ООН вакцину страной

06.12 / Появилось видео с места пожара в павильоне с пиротехникой на рынке в Ростове-на-Дону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска