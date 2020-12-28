 

В Boeing оценили востребованность российского самолета МС-21

28.12.2020, 23:04, Новости дня
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Российский самолет нового поколения МС-21 окажется «очень востребован» на рынке гражданской авиации, сообщил президент Boeing в РФ и СНГ Сергей Кравченко.

По его словам, «это абсолютно инновационный самолет». Кравченко пожелал МС-21 «успеха в сертификации». Он отметил, что лайнер задумывался как прямой конкурент новейшим западным образцам и «взял самое лучшее» из разработок последнего десятилетия. Как отметил Кравченко, «это будет единственный самолет начала следующего десятилетия, который будет иметь большую инновацию». Он назвал российский лайнер «последним подтверждением того, что РФ в этот партер театра гражданской авиации вернулась на первый ряд», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

Напомним, в России завершено строительство первого опытного самолета МС-21-310 с отечественными двигателями ПД-14, лайнер уже совершил первый полет. Отметим, что стран, производящих подобные авиационные двигатели, в мире меньше, чем стран, способных вывести человека в космос. МС-21-300 – ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, его вместимость составляет от 150 до 211 пассажиров. Запуск серийного производства запланирован на 2021 год.



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