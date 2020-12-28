В 2020 году истребители НАТО совершили 350 вылетов для перехвата российских самолетов

28.12.2020, 21:28, Новости дня

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В 2020 году истребители НАТО совершили более 400 вылетов для обнаружения и перехвата неидентифицированных самолетов, приближающихся к авиапространству стран Альянса. Как сообщила пресс-служба НАТО, в 90% случаев речь шла о российских военных самолетах.

Пресс-служба Альянса отмечает, что самолеты ВВС РФ не передают сигнал транспондера, указывающий их высоту и местоположение, не предоставляют планы полета и не отвечают на вызовы диспетчеров, что представляет потенциальную опасность для гражданской авиации.

По сравнению с прошлым годом количество инцидентов с участием российских самолетов “умеренно выросло”, добавили в НАТО.

“В последние годы мы наблюдаем повышенную активность военной авиации России вблизи границ НАТО. Мы всегда бдительны. Истребители НАТО несут круглосуточное дежурство и готовы взлететь в случае подозрительных или неанонсированных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников”, – заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

В Альянсе напомнили, что в Европе на круглосуточном дежурстве состоит около 40 радаров воздушного наблюдения и около 60 реактивных самолетов военно-воздушных сил стран НАТО.

С 2004 года военная авиация НАТО патрулирует небо над Эстонией, Латвией, Литвой, Албанией, Словенией и Черногорией. В 2020 году самолеты НАТО также оказывали поддержку в патрулировании воздушного пространства Румынии, Болгарии и Исландии.

Отношения между НАТО и Россией ухудшились после аннексии Крыма и военной агрессии Кремля в Украине. Альянс регулярно сообщает о нарушении воздушных границ российскими самолетами и опасных маневрах вблизи самолетов Альянса.