Голикова опровергла запрет на встречи детей с Дедом Морозом

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28.12.2020, 18:50, Новости дня
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в правилах Роспотребнадзора на новогодние праздники нет запрета на посещения детей Дедом Морозом и Снегурочкой.

«Наши уважаемая санитарно-эпидемиологическая служба и главный санитарный врач издали временные методические рекомендации на новогодние праздники, как надо себя вести. По поводу Деда Мороза и Снегурочки там ничего нет. Есть лишь одна просьба – какое-то расстояние соблюдать, когда вручаешь подарки детишкам», – цитирует РИА «Новости» слова вице-премьера, сказанные в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что главный инфекционист Москвы Светлана Сметанина не рекомендовала родителям приглашать домой для детей Деда Мороза и Снегурочку из-за риска распространения коронавируса. Она также добавила, что необходимо воздержаться от встречи Нового Года большой компанией и отпраздновать в ограниченном кругу.



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