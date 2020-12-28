 

В смартфоне Huawei P30 обеспечили сверхскоростную передачу больших файлов

28.12.2020, 18:46, Новости дня
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По словам экспертов, раньше та же функция работала во флагманской модели Mate 40. Теперь же китайский производитель Huawei решил обеспечить ею и пользователей других своих гаджетов – Huawei P30 и P30 Pro.

Речь идет о быстрой передаче больших файлов, которые занимают до 400 Гб. Скорость при этом достигает 305 Мбит/с. Новая функция обеспечивается после перепрошивки до версии 11.0.0.128, которая также неплохо оптимизирует скорость работы дисплея.

Напомним, что данная прошивка EMUI 11 была выпущена разработчиком из Поднебесной исключительно для китайских пользователей. Будет ли она доступна за границей, пока неизвестно. Судя по тому, как разворачиваются события на мировом рынке, нельзя исключать, сто китайцы замкнутся со своими разработками исключительно внутри страны. Хотя упомянутую функцию обещали россиянам к весне.



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