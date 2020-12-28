“Одна банда”. Ани Лорак показала старших братьев
28.12.2020, 18:04,
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Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 28 декабря в Instagram разместила архивное новогоднее фото, на котором запечатлена ребенком в компании своих старших братьев.
“Новый год моего детства! Мои братики всегда были защитой. Одна банда, одна семья!” – подписала она публикацию.
“С самого детства красивая”, – отреагировали на фото фолловеры.
“Эти глаза где угодно узнать можно”, – прокомментировали снимок пользователи сети.
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Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она была четвертым ребенком и единственной дочерью у своих родителей, которые расстались до ее появления на свет. Старший брат артистки погиб во время войны в Афганистане.
Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.
С 2014 года певица живет и работает в России.
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