 

“Одна банда”. Ани Лорак показала старших братьев

28.12.2020, 18:04, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Проживающая в России украинская певица Ани Лорак 28 декабря в Instagram разместила архивное новогоднее фото, на котором запечатлена ребенком в компании своих старших братьев. 

Новый год моего детства! Мои братики всегда были защитой. Одна банда, одна семья!” – подписала она публикацию.

“С самого детства красивая”, – отреагировали на фото фолловеры.

“Эти глаза где угодно узнать можно”, – прокомментировали снимок пользователи сети.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она была четвертым ребенком и единственной дочерью у своих родителей, которые расстались до ее появления на свет. Старший брат артистки погиб во время войны в Афганистане.

Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Названа причина переноса встречи политсоветников «нормандского формата» в Париже

29.06 / В Китае оценили «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

26.08 / Оснований для гуманитарной катастрофы в Крыму из-за недостатка воды нет – Данилов

21.12 / Названы новые последствия COVID-19 для женщин

13.11 / Жители Нагорного Карабаха принялись сжигать дома и имущество

04.08 / Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута

17.07 / Лукашенко пожаловался Мишустину на «странные вещи» в президентской гонке

03.12 / Денисова обсудила с представителем “ДНР” перевод в Украину 300 осужденных с оккупированной территории

24.09 / Власти Москвы ответили на вопрос о переходе школ и вузов на удаленку

27.09 / МВД уточнило число погибших в столкновении автобуса и грузовика под Калининградом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска