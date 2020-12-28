В МОН Украины назвали дату регистрации на пробное ВНО–2021

28.12.2020, 18:04, Новости дня

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Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании 2021 начнется 5 января и продлится до 19 января включительно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Зарегистрироваться для участия в пробном ВНО можно будет на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Через эпидемиологические угрозы в 2021 году каждый участник сможет выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Тестирование по всем предметам (украинский язык, украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки) состоится 10 апреля.

Результаты пробного ВНО будут обнародованы на информационных страницах участников тестирования 16 апреля. Стоимость пробного ВНО будет отличаться по регионам и будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн.

В то же время в 2021-м участники пробного ВНО будут иметь дополнительные возможности. Так, каждый участник сможет скачать тестовые тетради по всем учебным предметам из перечня предметов ВНО-2021 и пройти тестирование дома, после чего внести свои ответы в формы на специальный сервис для определения результатов.

Основная сессия ВНО в 2020 году проходила с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).