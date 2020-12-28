НБУ отказал в покупке украинского банка белорусскому бизнесмену Воробью, который находится под санкциями ЕС

28.12.2020, 18:04, Новости дня

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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков Национального банка Украины на заседании 24 декабря отказал белорусскому бизнесмену Николаю Воробью в покупке контрольного пакета акций украинского “БТА Банка”. Об этом пресс-служба регулятора проинформировала сегодня.

В релизе сказано, что комитет принял такое решение в связи с тем, что деловая репутация Воробья “небезупречная” – белорусский бизнесмен вошел в список юридических и физических лиц, против которых 17 декабря ввел санкции Евросоюз. Это третий санкционный пакет ЕС против Беларуси.

“В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Национального банка применение санкций к лицу является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены. Также одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины”, – сообщили в НБУ.

Антимонопольный комитет Украины предоставил Воробью разрешение на покупку более 50% украинского “БТА Банка” 23 ноября. По данным НВ, сумма сделки оценивалась примерно в $10 млн.

НВ сообщало, что в Украине Воробей владеет пакетом акций компании “ПрикарпатЗападТранс” (фирма эксплуатирует часть нефтепродуктопровода Самара – Западное направление протяженностью около 1100 км, который предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, писала LIGA.net). По данным “Экономической правды”, “ПрикарпатЗападТранс” связана с народным депутатом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

“Белорусские новости” писали, что Воробья называют “кошельком” Александра Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка