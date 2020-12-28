Батареи для электромобилей Tesla будет выпускать Panasonic

28.12.2020, 17:54, Новости дня

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Эти элементы батарей уже были представлены компанией Tesla и запомнились своей необычной формой. Собственно говоря, именно из-за нее батареи прозвали «бисквитными» – очень уж они напоминают упаковку для печенья. Впрочем, как отмечают эксперты, данное изобретение высокотехнологической компании может продвинуть далеко вперед развитие автономного электротранспорта.

Также стало известно, что именно эти «бисквитные» батареи будут выпускать на производственных мощностях компании Panasonic. Договоренность с Tesla об этом уже достигнута.

Как сообщает разработчик, собранный из таких элементов аккумулятор минимум на 20% увеличивает пробег машины до подзарядки. Кроме того, батарея выдает большую силу электрического тока.