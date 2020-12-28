Эксперты подтвердили, что новые процессоры Intel можно использовать со старыми системными платами

28.12.2020, 17:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты Biostar и ASRock подтвердили совместимость новых процессоров, выпущенных под брендом Intel, со старыми системными платами.

Напомним, что объявленные планы американского производителя по выпуску новой линейки процессоров Rocket Lake поначалу вызвали массу пересудов по поводу того, не станут ли они конфликтовать с уже имеющимися на рынке привычными, но несколько устаревшими материнскими платами.

Поэтому представители Biostar и ASRock выступили с официальным заявлением и поспешили упокоить пользователей. С приобретением нового процессора Intel не нужно будет менять самые дорогие компоненты компьютеров. Как минимум, это касается большей части используемых устройств.