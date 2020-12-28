 

SRF – моря Таиланда оживают благодаря отсутствию туристов

28.12.2020, 15:20, Новости дня
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Из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль Таиланда переживает трудные времена, зато местная природа получила так необходимую ей передышку. Благодаря отсутствию туристов в тайские моря возвращается жизнь: кораллы снова разрослись, а рыб стало столько, сколько здесь не видели десятилетиями, пишет швейцарский телеканал SRF.

Так выглядит отлив — и не только на море: потока туристов в этом году не было. Инструктор по подводному плаванию Паранья Пантачит уже на протяжении восьми лет показывает туристам море в окрестностях Краби.

ПАРАНЬЯ ПАНТАЧИТ, инструктор по подводному плаванию: Сегодня мы увидим стаи рыб. Они огромные, и раньше их тут не было. Миллионы рыб! Они появились здесь, когда исчезли туристы.

Море снова оживает. Животные возвращаются, с тех пор как в воде и на поверхности стало спокойно. Это радует инструктора по подводному плаванию. У неё осталось только десять процентов клиентов — и тем ценнее каждое погружение.

Ставшие на якорь лодки, постоянно работающие устройства для подводного плавания и солнцезащитный крем в воде — массовый туризм разрушил много рифов в Таиланде.

ПАРАНЬЯ ПАНТАЧИТ: Это так замечательно, я очень рада. Это очень хорошо. Я живу здесь, ныряю почти каждый день и регулярно посещаю места для ныряния. Изменения существенные, и они явно видны.

ЛУКАС МЕССМЕР, корреспондент SRF: Природа здесь, в Таиланде, благодаря пандемии коронавируса получила срочно необходимую ей передышку. Однако вопрос в том, изменится ли здесь что-то в плане туризма и в долгосрочной перспективе.

На протяжении десятилетия тайскую туристическую отрасль интересовали только растущие прибыли. Морской биолог Тон Тамронгнавазават уже сорок лет борется за защиту морей.

ТОН ТАМРОНГНАВАЗАВАТ, морской биолог: Это особенная ситуация, и нам сейчас выпал уникальный шанс. У нас есть возможность начать заново, ввести новые правила и разработать новые системы, чтобы туристическая отрасль в будущем не повторила прежних ошибок.

На острове Ко Пхи-Пхи на протяжении ряда лет действуют проекты по восстановлению рифов. Спасённые кораллы роскошно развиваются.

МАНУЭЛЬ САН МАРТИН, инструктор по подводному плаванию: Кораллы сейчас так сильно вырастают вверх, что основание уже их не выдерживает. Хотя они не падают, некоторые кораллы уже касаются песка своими отростками.

Люди в туристической отрасли остались ни с чем, однако под водой происходит так много всего, как не было уже десятилетия.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2020 года.



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