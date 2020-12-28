Украина никогда не откажется от оккупированных Крыма и Донбасса – Кулеба

28.12.2020, 14:36, Новости дня

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От оккупированных Крыма и части Донбасса Украина никогда не откажется. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил немецкому изданию Internationale Politik в интервью, которое было опубликовано 28 декабря.

Речь об этом зашла при обсуждении ситуации на Донбассе и вероятности “мирного соглашения между Россией и Украиной”.

Кулеба объяснил, что в данном вопросе Украина руководствуется двумя основополагающими принципами: “никогда не откажется от Крыма или Донбасса” и “продолжит свой путь как часть Запада”. Объясняя второй принцип, дипломат подчеркнул, что разрыв Украины с “русским миром” окончателен.

По словам главы МИД, “статус регионов, которые сейчас временно находятся под оккупацией, мыслим только в рамках Украины”.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.