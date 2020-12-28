Названо имя героя нового сезона шоу “Холостяк”
28.12.2020, 12:52,
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Ведущий проекта “Холостяк” на канале СТБ Григорий Решетник 26 декабря разместил в сети совместное фото с героем нового сезона шоу – 31-летним харьковским предпринимателем Михаилом Заливако.
“Встречайте и знакомьтесь – новый герой проекта “Холостяк”, – подписал публикацию Решетник.
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На странице проекта в Instagram сообщается, что Заливако является основателем логистической компании, увлекается спортом, а во время участия в проекте надеется встретить “искреннюю любовь”.
Премьера нового сезона запланирована на март 2021 года.
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Премьера первого сезона шоу “Холостяк” на СТБ состоялась в марте 2011 года. По сценарию главный герой шоу ходит на свидания с девушками, после чего одна из них выбывает из проекта. В финале герою предстоит выбрать одну из двух оставшихся претенденток на его сердце. Бессменным ведущим шоу в течение предыдущих 10 сезонов было Решетник.
Проект является адаптацией американского шоу The Bachelor.
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