 

Компания Jaguar создаст электрическую версию кроссовера J-Pace

28.12.2020, 11:50, Новости дня
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Британская компания Jaguar объявила о намерении выпустить новый кроссовер Jaguar J-Pace с электрической установкой.

Вместе с тем ранее эксперты прогнозировали, что автомобиль получит лишь гибридную силовую установку, однако теперь подтверждают появление полностью электрического кроссовера, который сможет составить конкуренцию для Tesla Model X. Производитель намерен сохранить оригинальный стиль, свойственный британскому бренду.

Кроме того, официальная презентация Jaguar J-Pace состоится в следующем году, когда и будут озвучены все технические характеристики автомобиля. Остальные параметры пока удерживаются в тайне и будут объявлены несколько позже. В последнее время спрос на технику британской марки продолжает увеличиваться.



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