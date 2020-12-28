 

Археологи раскопали в Помпеях древний «фаст-фуд»

28.12.2020, 11:00, Новости дня
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Археологи обнаружили на месте раскопок города Помпеи новую реликвию — прилавок древнего ресторана быстрого питания в практически нетронутом состоянии, пишет France 3. Как подчёркивает директор археологического парка, археологи впервые обнаружили термополий целиком с таким количеством материалов для анализа.

Спустя почти две тысячи лет погребения под слоем пепла после извержения Везувия Помпеи продолжают раскрывать свою историю.  Историю жителей города, в котором время остановилось. Археологам снова удалось привлечь всеобщее внимание к этим руинам исчезнувшей эпохи: под слоями земли и пепла они обнаружили прилавок термополия — древнеримского аналога фаст-фуда в удивительно сохранившемся виде.

МАССИМО ОСАННА, директор археологического парка Помпеи: Мы впервые находим целиком термополий, в котором столько материалов для анализа.

Цветные фрески, практически нетронутые временем, представляли собой меню этого ресторана.

МАССИМО ОСАННА: С этой стороны мы видим множество животных, которые были готовы к забою и приготовлению. К примеру, этот петух. А необычайной красоты пёс на поводке, скорее, предупреждающий знак: «Осторожно, злая собака!»

Мы представляем древних римлян, сидящих и принимающих пищу за этой стойкой, где блюда подавались в таких чанах, встроенных в прилавок. Это заведение, похоже, было спешно покинуто людьми во время извержения вулкана.  Об этом свидетельствуют кости, найденные на месте раскопок.

МАССИМО ОСАННА: В этой комнате кто-то был. Какя-то жертва. К сожалению, скелет разрушился. Наверняка, из-за того, что термополий в прошлом должен был подвергаться  разграблению.

Сегодня археологами открыт весь комплекс раскопок Помпеи. Невозможно сказать, сколько ещё реликвий давней эпохи откроет миру этот античный город.

Дата выхода в эфир: 26 декабря 2020 года.



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