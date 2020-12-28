 

Mazda в ноябре увеличила продажи в России

28.12.2020, 10:58, Новости дня
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Японская компания Mazda увеличила продажи своей техники на российском рынке за минувший месяц.

В частности, в конце осени отечественные представительства Mazda сумели реализовали свыше 2,9 тысяч новых автомобилей, что свидетельствует о приросте спроса на 9% по сравнению с тем результатом, который достигли в минувшем году. Всего с начала 2020 года на рынке РФ продали более 23,3 тысяч новы машин Mazda, что на 14% уступает результатам за минувший год.

До настоящего времени самой распространенной остается модель кроссовера Mazda CX-5, который приобрели свыше 2,2 тысяч клиентов на отечественном рынке, что подтверждает увеличение спроса у местных клиентов на 8% по сравнению с прошлым годом.



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