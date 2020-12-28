Известны сведения о новой версии Lada Vesta

28.12.2020, 10:58, Новости дня

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В Сети опубликовали некоторые данные относительно будущей модификации отечественного седана Lada Vesta.

Данный автомобиль получил усовершенствованный двигатель H5Ht, который имеет объем 1,3 литра и выдает мощность 150 л.с. Кроме того, аналогичный силовой агрегат уже активно применяется во французских кроссоверах Renault Kaptur и Arkana. Специалисты предполагают, что автомобиль имеет 6-ступенчатую механическую трансмиссию.

Вместе с тем выпуск седана и мотора для него будет осуществляться на заводе АвтоВАЗа, что позволит существенно снизить стоимость автомобиля. Предполагается, что уже к лету 2021 года данная модель поступит в продажу на отечественном рынке, однако ее ценник пока скрыт.