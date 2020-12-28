Ученые предупреждают о возможном обрушении вулканов

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28.12.2020, 4:58, Новости дня
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Еще одним следствием глобального потепление может оказаться массовое обрушение в океанские воды крупных кусков вулканических пород, оползни и прочие события. Они приведут к возникновению гигантских цунами, предупреждают ученые.

По мнению специалистов, в последние годы вулканы на Земле стали очень нестабильными. При этом ожидать стоит не столько новых извержений, сколько разрушения самой породы, из которой состоят высокие горы, расположенные прямо посреди океана.

В подтверждение своих слов исследователи предоставили материалы об увеличивающихся трещинах в вулканах на Канарских островах. Вот-вот может произойти раскол и падение огромных каменных глыб. Также специалисты обеспокоены изменениями в движении тектонических плит.



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