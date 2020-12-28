В РФ найдена защита от последствий аварий на АЭС

28.12.2020, 4:58, Новости дня

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Российские специалисты из химико-технологического университета имени Менделеева представили высокоэффективный сорбент для сбора радиоактивных материалов. По мнению экспертов, он поможет быстро справиться с последствиями возможных аварий на атомных электростанциях или прочих чрезвычайных ситуациях, которые приводят к утечке радиации.

Сорбент способен собрать 99% радиоактивного йода, что является очень высокой степенью дезактивации, говорят специалисты.

Напомним, что радиоактивный йод образуется при расщеплении ядер урана и плутония. Как правило, именно это вещество создает наибольшую опасность в районах заражения радиоактивными материалами. Сорбент позволяет улавливать его прямо из воздуха.