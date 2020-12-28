Цена биткоина обновила исторический максимум, превысив 28 тыс. долларов

28.12.2020, 4:12, Новости дня

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Биткоин дорожает более чем на 13%, и стоимость самой популярной криптовалюты впервые поднялась выше 28 тыс. долларов, продолжая бить исторические рекорды, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 14.07 мск биткоин дорожает на 13,15%, до 28 тыс. 119 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance – на 13,65%, до 28 тыс. 90 долларов, передает РИА «Новости».

На долю биткоина приходится примерно 71% всего глобального рынка криптовалют.

«Преодоление биткоином отметки в 28 тыс. долларов за монету, хотя и удивительно в своем резком подъеме, но вполне закономерно и ожидаемо. С одной стороны, определенную роль играет массовая сублимация, связанная с усталостью от пандемии и связанными с нею высокими личными финансовыми рисками во многих направлениях бизнеса. С другой – повышенные эмоциональные ожидания, связанные с предвкушением новогодних перемен», – прокомментировал ситуацию директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин.

«Но, видимо, ведущую роль начинает играть более последовательное выстраивание самого криптобизнеса и его инфраструктуры, что не может не укреплять уверенность игроков и подталкивать криптовалюту к росту. По нашим оценкам, к утру предстоящего понедельника биткоин вполне может приблизиться к отметке в 29 тыс. долларов за монету», – заключил он.

Ранее сообщалось, что биткоин в ходе торговой сессии превысил отметку в 27 тыс. долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов. На бирже Binance по состоянию на 09.01 мск цена биткоина установилась на отметке 27 тыс. 215 долларов.