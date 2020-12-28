Китаю предрекли превращение в крупнейшую экономику мира к 2028 году

28.12.2020, 4:12, Новости дня

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Китай успешно справился с пандемией COVID-19, благодаря чему он обгонит США и станет самой крупной экономикой мира на пять лет раньше, чем предполагалось – уже к 2028 году, считают эксперты Центра экономических и бизнес-исследований.

Ожидается, что рост Китая составит 2% в 2020 году, тогда как экономика США, наоборот, сократится на 5%. Так что Китай сократит разрыв со своим ближайшим соперником. В целом глобальный ВВП, как прогнозируют, упадет на 4,4%, и это самое большое сокращение со времен Второй мировой войны, передает RT со ссылкой на The Guardian.

«Другие азиатские экономики тоже взлетели в этой таблице. Один из уроков для западных политиков, которые относительно плохо себя показали во время пандемии, заключается в том, что им нужно гораздо больше внимания уделять тому, что происходит в Азии, а не просто смотреть друг на друга», – приводит автор статьи слова заместителя главы исследовательского центра.

Если в 2000 году доля Китая в глобальном ВВП составляла 3,6%, то к 2019 году она выросла до 17,8%, и дальше будет увеличиваться. К 2023 году Китай станет страной с самыми большими доходами, прогнозируют эксперты. Впрочем, уровень жизни в Китае остается на слабом уровне. Например, доходы в пересчете на душу населения там составляют 12 536 долларов, тогда как в США этот показатель выше 63 тыс. долларов, а в Великобритании – выше 39 тыс. долларов.

По оценкам экспертов, в свою очередь, Великобритания даже после брексита останется в пятерке крупнейших экономик. Ее в прошлом году обошла Индия, но в этом году из-за падения курса рупии Великобритания снова впереди. Впрочем, эксперты считают, что в долгосрочной перспективе Индия вернется на третье место.

По словам специалистов, на мировую экономику ближайшие 15 лет будет оказывать сильное влияние экология. Если два года назад говорили о том, что уровень мирового океана поднимется к 2030 году на 20 см, то теперь эту цифру пересмотрели, и к 2035 году прогнозируют 45 см. Так что многие страны планируют переходить к экономике без использования углеводородов, и поэтому специалисты ожидают снижение спроса на нефть и другие виды топлива. Из-за этого, по их оценке, цена на нефть упадет ниже 30 долларов за баррель к 2035 году, пишет издание.