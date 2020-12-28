Пашинян заявил о необходимости установить правду о конфликте в Карабахе

28.12.2020, 4:12, Новости дня

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что нужно понять причины поражение армянской стороны в конфликте в Нагорном Карабахе.

«Очень важно понять причины этого поражения (в Карабахе)… Я считаю своей обязанностью установить всю правду о войне», – сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении, передает РИА «Новости».

В частности, он привел пример со своей встречи с участниками боевых действий. По его словам, один из них рассказал, что его подразделению не выдавалось вооружение при наличии оружия на складах. «Если этот отдельный эпизод подтвердится, то это одна из причин поражения», – сказал Пашинян.

Ранее Пашинян рассказал, какие существуют варианты проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Перед этим Пашинян выразил готовность оставить пост премьер-министра Армении по решению народа. Он также пригласил политические силы республики на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году.

Напомним, армянская оппозиция требует отставки Пашиняна с поста премьер-министра с тех пор, как 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».

Оппозиция заявляет, что подписанное Пашиняном заявление для Еревана, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в республике президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.