На территории Турции открыт завод по производству лития

28.12.2020, 4:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как сообщили в министерстве энергетики Турции, на территории провинции Эскишехир начал работать завод по производству лития. Сырьем для него станут отходы, то есть карбонаты лития и бора.

Предполагается, что полученный литий станут использовать на других заводах. В частности, из него начнут изготовлять высокоемкие аккумуляторы для турецких электромобилей TOGG. Кроме того, возможен выпуск батарей для смартфонов, ноутбуков и других электронных устройств.

Объем ежегодной переработки жидких отходов составит 440 тысяч кубометров, пояснил представитель турецкого правительства. Технология запатентована и признана экологически безопасной. Но самое главное, что Турция теперь получила возможность покончить с зависимостью от внешних поставщиков лития.