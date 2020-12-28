На территории Турции открыт завод по производству лития

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28.12.2020, 4:06, Новости дня
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Как сообщили в министерстве энергетики Турции, на территории провинции Эскишехир начал работать завод по производству лития. Сырьем для него станут отходы, то есть карбонаты лития и бора.

Предполагается, что полученный литий станут использовать на других заводах. В частности, из него начнут изготовлять высокоемкие аккумуляторы для турецких электромобилей TOGG. Кроме того, возможен выпуск батарей для смартфонов, ноутбуков и других электронных устройств.

Объем ежегодной переработки жидких отходов составит 440 тысяч кубометров, пояснил представитель турецкого правительства. Технология запатентована и признана экологически безопасной. Но самое главное, что Турция теперь получила возможность покончить с зависимостью от внешних поставщиков лития.



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