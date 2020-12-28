На Филиппинах обнаружили новый вид змей

28.12.2020, 2:22, Новости дня

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Очень маленьких по размеру роющих змей ученые из Канзасского университета обнаружили на островах Лейте и Самар, входящих в состав Филиппинского архипелага.

Как отмечают специалисты, данная область суши является настоящим раем для рептилий. Поэтому никто не удивился, когда из очередной экспедиции исследователи возвратились с новым открытием.

Обнаруженных змей отнесли к группе Cyclocorinae. В то же время, специалисты описали их отличия от ближайших сородичей. В дальнейшем ученые планируют провести детальное изучение образа жизни данных рептилий. Для этого будут проведены новые детальные исследования. Не исключено, что в результате будут сделаны новые важные для науки открытия.