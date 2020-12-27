 

Тодуров: В этом году мы сделали уже 10 трансплантаций

27.12.2020, 22:12, Новости дня
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Украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров сообщил, что в 2020 году сделаны 10 операций по трансплантации. Об этом он рассказал 27 декабря в ходе видеовключения в Facebook из операционной.

“Мы только что закончили пересаживать сердце. Сердце пошло… В этом году мы сделали уже 10 трансплантаций”, – проинформировал Тодуров.

Он представил своего коллегу, главврача больницы скорой помощи во Львове Олега Самчука. Тот объяснил, что одновременно в операционной работает четыре бригады медиков.

В комментарии к видео Тодуров отметил, что “в канун Нового года… сделали девятую трансплантацию сердца после многолетнего перерыва”.

“Наши львовские коллеги сделали практически невозможное – они возродили украинскую трансплантологию”, – считает директор Института сердца.

https://www.facebook.com/btodurov/videos/141425957589105/

Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени А.А. Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).

В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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