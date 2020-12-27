Посол РФ сказал, когда первая партия «Спутник V» поступит в Белоруссию

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27.12.2020, 22:08, Новости дня
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Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступит в Белоруссию в начале 2021 года, сообщил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире белорусского телеканала СТВ.

«Вскоре, в начале года, первая партия вакцины поступит в республику для вакцинации», – цитирует ТАСС Мезенцева.

Посол РФ высоко оценил профессионализм белорусских экспертов, которые выдали регистрацию российской вакцине «Спутник V». «Мы благодарны за профессиональную оценку, которую дали санитарные врачи Республики Беларусь, оценив эффективность и успешность проведения экспериментального цикла по апробации вакцины, который показал, что ее можно производить совместно», – отметил российский посол.

Напомним, 21 декабря в РФПИ сообщили, что Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», идет работа по локализации ее производства.



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