 

Российская военная полиция прибыла в сирийский район Айн-Иса для стабилизации ситуации

27.12.2020, 22:08, Новости дня
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Дополнительные силы российской военной полиции прибыли в сирийский район Айн-Иса для стабилизации обстановки, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«Сегодня для наращивания усилий по стабилизации обстановки в район Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции. … Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – сообщил Сытник.

По словам замруководителя центра, ранее на переговорах с турецкой стороной были достигнуты договоренности о размещении совместных российско-сирийских постов из-за нестабильной обстановки в районе, передает ТАСС.

В последнее время ситуация в ряде регионов Сирии обострилась. Российская сторона зафиксировала за сутки в Идлибской зоне деэскалации 21 обстрел со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ), среди которых в провинции Алеппо – два обстрела, в Идлибе – девять, Латакии – пять и в провинции Хама – пять. Со стороны вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов в течение суток зафиксировано не было.

21 декабря боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» совершили 39 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии. 20 декабря подразделения сирийской армии при поддержке ополченцев отразили несколько атак террористов из группировки «Исламское государство» на блокпосты в районе Атрая на востоке провинции Хама, уничтожены 39 боевиков. 



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