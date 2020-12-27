 

Сафронова поместили в одну камеру с осужденным за шпионаж Василенко

27.12.2020, 20:25, Новости дня
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Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов содержится в одной камере с осужденным за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко, сообщила член ОНК Москвы Марина Литвинович.

«Мы повидали Сафронова в изоляторе. Он провел две недели на карантине в одиночной камере из-за контакта с человеком, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Все это время он не ходил на прогулку, ему не меняли белье. Сейчас он вышел с карантина и помещен в одну камеру с осужденным за шпионаж украинским футболистом Василием Василенко», – цитирует ТАСС Литвинович.

По ее словам, Сафронову прислали множество книг. «Сейчас он читает «Процесс» Кафки. Еще он расстроен тем, что следователь не разрешил Сафронову поговорить с мамой по телефону», – добавила член ОНК.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы. 13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.

Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге. Президент РФ Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.

В свою очередь Василенко, по данным источника, был задержан в Москве, когда пытался приобрести в РФ списанное военное оборудование по поручению украинской компании, тесно связанной с министерством обороны Украины. Источник отмечал, что речь идет о некоем крупногабаритном оборудовании, разработанном в СССР в 60-х годах, не имеющем огневой мощи. Бывший футболист виновным себя не считает.



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