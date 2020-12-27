 

В МО сказали, когда мировой рынок вооружения вернется к докризисным темпам роста

27.12.2020, 19:40, Новости дня
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Мировой рынок продукции военного назначения (ПВН) вернется к докризисным темпам роста, сопоставимым с показателями до пандемии COVID-19, в 2023 году, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Пандемия новой коронавирусной инфекции существенно ослабила мировую экономику. По оценкам экспертов, в 2020-2021 годах возможно сокращение мирового валового внутреннего продукта на 4-5% по сравнению с уровнем 2019 года. К сожалению, среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнеры РФ в сфере военно- технического сотрудничества, в частности, Алжир, Египет, Индия, Китай и другие», – сказал Фомин в интервью «Российской газете».

По его словам, сокращение темпов роста мировой экономики привело к снижению уровня мировых военных расходов и сокращению закупок вооружений. «Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8%, мировой экспорт ПВН – на 4%. По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году», – сообщил замминистра.

Фомин отметил, что сроки поставок ПВН ряду иностранных заказчиков были перенесены. По его словам, это вызвано, в том числе, невозможностью приема иностранных специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в РФ и командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции на территориях заказчиков.

«Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, надеюсь, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год, будет выполнен», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решения, которые принимались в РФ во время пандемии, были оправданны, поскольку экономика в РФ просела меньше, чем в других странах.



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