Ученые рассказали о нескольких странных сигналах, полученных в 2020 году из космоса

27.12.2020, 19:30, Новости дня

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Вопрос о том, насколько одиноко человечество во Вселенной, остается открытым. Теоретически внеземной разум и другие цивилизации должны существовать. На практике же их следы до сих пор не удалось обнаружить, несмотря на наличие мощных радиотелескопов на земле и в космическом пространстве.

Однако в уходящем году все-таки удалось поймать несколько сигналов, которые могли быть посланы инопланетянами, отмечают эксперты. Ка ни странно, они были посланы не только от далеких звезд, но и из нашей родной Солнечной системы.

Происходили и другие события, указывающие на возможность существования внеземной жизни. Впрочем, пока земная наука более сосредоточена на том, чтобы найти где-нибудь хотя бы размножающуюся бактерию.