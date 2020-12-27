В Zoom скоро появится своя почта и календарь

27.12.2020, 16:54, Новости дня

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Разработчики видеосервиса Zoom обещают своим клиентам скорое внедрение фирменной почты и календаря. Благодаря этому, считают эксперты, Zoom сможет опередить своих конкурентов – Google Workspace и Microsoft 365.

Как отмечают специалисты, за последний год, оставшись изолированными в своих домах, люди стали больше уделять внимание общению в сети. Даже работа и учеба для многих перенеслась в Интернет. Тем временем, Zoom завоевал статус самого удобного и продуктивного видеосервиса.

Теперь разработчику остается только поддерживать популярность своего продукта. А для этого необходимо развивать его за счет предоставления новых услуг. В Zoom как раз не хватало электронного почтового ящика и календаря, говорят специалисты.