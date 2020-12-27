 

В Беларуси сегодня первое воскресенье без анонсированного митинга. Но люди все равно собираются на протест

27.12.2020, 16:10, Новости дня
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27 декабря в Беларуси впервые не анонсировали никаких массовых акций протеста с тех пор, как в начале августа в стране начались митинги против результатов выборов. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

Тем не менее, белорусы все равно вышли на импровизированные протестные шествия.

Как отмечает TUT.BY, в нескольких районах Минска прошли колонны людей с бело-красно-белыми флагами.

В то же время в белорусской столице уже заметили колонну военной техники, видео от очевидцев опубликовал TUT.BY в своем YouTube.

ВИДЕО
Видео: TUT.BY. Политика / YouTube

Также различные акции проходят и в других городах – Гродно, Бресте, Жодино, отмечает TUT.BY.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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