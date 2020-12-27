Мошенники в Европе начали продавать вакцины от COVID в Сети

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27.12.2020, 15:20, Новости дня
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В Европе мошенники начали распространять объявления о продаже вакцины от коронавируса в связи с началом масштабной вакцинации в странах Евросоюза, сообщила глава Европола Катрин де Боль.

Руководитель полицейской службы ЕС предупредила, что откликнувшиеся на предложения мошенников либо не получают ничего после перевода денег, либо им отправляют фальсификат, применение которого может иметь серьезные последствия для здоровья, передает Deutsche Welle.

Она сообщила, что Европол уже идентифицировал локации, где существует повышенная вероятность мошенничества. Также де Боль напомнила, что в первую волну пандемии преступники грабили автомобили, перевозившие медицинские маски, отметив опасность таких преступлений в отношении вакцины.

Ранее в Германии мошенники перед началом в стране вакцинации от COVID-19 разослали фальшивые приглашения с предложением оплатить 6 тыс. евро за прививку.

Генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции Юрген Шток предупреждал, что  вакцины от коронавируса станут самым ценным продуктом в мире в следующем году. По словам главы Интерпола, еще до того, как некоторые вакцины были одобрены, преступники распространяли поддельные препараты. Кроме того он сообщил, что злоумышленники промышляли фальсифицированными антисептиками, антивирусными лекарствами и низкокачественными защитными масками.



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