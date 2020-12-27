 

Экс-президент Молдовы Додон после окончания каденции сразу поехал в Россию

27.12.2020, 15:18, Новости дня
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Бывший президент Молдовы Игорь Додон после окончания своей каденции поехал в Россию. Об этом 25 декабря он сообщил в Facebook.

Додон встретился с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным и обсудил с ним несколько тем, “связанных с дальнейшим развитием и углублением молдавско-российского сотрудничества в различных сферах, включая парламентскую”.

https://www.facebook.com/dodon.igor/posts/5498752783484015

Также экс-президент Молдовы провел еще ряд встреч, в частности, с главой партии “Справедливая Россия” Сергеем Мироновым, с которым обсудил перспективы сотрудничества между его партией и партией социалистов Республики Молдова.

https://www.facebook.com/dodon.igor/posts/5501330029892957

26 декабря Додон опубликовал фото вместе с семьей на Красной площади в Москве, рядом с Кремлем.

https://www.facebook.com/dodon.igor/posts/5502935603065733

В Молдове 15 ноября 2020 года прошел второй тур президентских выборов, экс-премьер страны, проевропейский кандидат от партии “Действие и солидарность” Майя Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента Додона – 42,28%. 24 декабря Санду принесла присягу и вступила в должность президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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