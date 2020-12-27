 

Зеленский заявил о «коварстве северного соседа»

27.12.2020, 14:28, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников Службы безопасности республики (СБУ) с днем контрразведки, упомянув о «коварстве северного соседа».

«В начале становления нашего независимого государства контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа», – сказано в заявлении Зеленского на сайте его офиса.

Президент отметил, что за время своего существования СБУ не раз предотвращала попытки врага «расшатать страну изнутри».

Ранее Зеленский сообщил изданию «Фокус», что ему необходимо поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным «глобально тет-а-тет». Кроме того, он пообещал мобилизовать все население Украины в случае военного столкновения с Россией. «Все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины, и я думаю, что РФ это прекрасно понимает», – сообщил украинский президент.



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