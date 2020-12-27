В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии в РФ «британского» штамма COVID

27.12.2020, 11:52, Новости дня

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Мутировавший в Великобритании штамм коронавируса пока не добрался до России, сообщил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1».

«С уверенностью можем сказать, что в настоящий момент английская мутация отсутствует у нас. Но если она появится, то она не несет ничего глобального и страшного», – передает слова эпидемиолога РИА «Новости».

Напомним, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей.

«Британский» штамм коронавируса уже обнаружили в Японии, Швеции, Канаде и ряде других стран.