 

Цена биткоина превысила 27 тыс. долларов

27.12.2020, 9:16, Новости дня
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Биткоин в ходе торговой сессии превысил отметку в 27 тыс. долларов, обновив исторический максимум, свидетельствуют данные торгов.

На бирже Binance по состоянию на 09.01 мск цена биткоина установилась на отметке 27 тыс. 215 долларов, передает РИА «Новости».

По информации портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.05 мск биткоин подорожал на 9,85%, достигнув 27 тыс. 232 долларов.

Предыдущий рекорд биткоин установил накануне, когда его цена превысила отметку 26 тыс. долларов.



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