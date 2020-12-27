 

Боевики открыли огонь возле Березового – штаб ООС

27.12.2020, 9:14, Новости дня
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За прошедшие сутки, 26 декабря, на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, недалеко от населенного пункта Березовое Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия.

Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью украинских военных, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 27 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не было, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/3478805252156939/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. Есть погибшие и раненые среди военнослужащих ВСУ. По словам Хомчака, Вооруженные силы Украины на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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